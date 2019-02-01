Прокуратура выявила 464 нарушения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних

Пошли трудиться без согласия родителей

Городские и районные прокуратуры ведут постоянный надзор за исполнением трудового законодательства в отношении несовершеннолетних граждан. За прошедшие месяцы этого года пресечено 464 нарушения, в том числе 107, связанных с охраной их труда.

Проверки показали, что основные нарушения в обозначенной сфере — несоблюдение режима рабочего времени и отдыха, неоформление трудовых книжек, отсутствие согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних на трудоустройство их детей, допуск к трудовой деятельности без прохождения медицинского осмотра. С несовершеннолетними работниками не проводятся вводные инструктажи, нет специальной оценки условий их труда на рабочих местах, есть факты несвоевременной оплаты труда.

Так, в нынешнем июне в ходе проверки в двух общеобразовательных учреждениях Шумерлинского района вскрылись факты, когда не соблюдались требования Трудового кодекса РФ о необходимости согласия родителей, органа опеки и попечительства при трудоустройстве несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. По инициативе межрайонного прокурора директора образовательных организаций привлечены к административной ответственности, два должностных лица — к дисциплинарной ответственности.

Необходим обязательный предварительный медицинский осмотр лиц, не достигших восемнадцати лет, при заключении с ними трудового договора. Но не везде эти требования соблюдаются. Пресечены такие нарушения в Канашском, Комсомольском, Красноармейском, Урмарском, Цивильском и Шемуршинском районах, в Новочебоксарске и Московском районе Чебоксар.

В связи с непроведением с несовершеннолетними работниками инструктажей по охране труда и отсутствием специальной оценки его условий на рабочих местах прокурорами Ленинского и Московского районов Чебоксар, а также прокурором Цивильского района в отношении работодателей в августе и сентябре этого года возбуждены административные дела, они наказаны штрафами.

После вмешательства прокурора Аликовского района в нынешнем июне администрациями трех общеобразовательных организаций района оформлены трудовые книжки временно трудоустроенным школьникам, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратурой Новочебоксарска внесены представления в 16 школ города в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы подросткам, после чего расчет с ними произведен, 17 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а также руководители этих школ. В судебном порядке защищены права на получение заработной платы 61 несовершеннолетнего работника в Урмарском районе, задолженность погашена в полном объеме.