Информацию о калориях на продуктах предлагают доступно расшифровать

Ведущих производителей продуктов питания врачи призывают помещать на этикетках не только калорийность, но и информацию о том, сколько потребуется усилий, чтобы сжечь полученные калории.

Ученые-диетологи считают, что это позволит людям более вдумчиво относиться к своему меню.

Исследования показали: если человек получал такую информацию перед едой, он уменьшал порции своих блюд на 200 килокалорий. Столько содержится в пачке чипсов, стакане сладкого йогурта или 700 граммах болгарского перца. Чтобы потратить эти калории, нужно пройти пешком в хорошем темпе около шести километров, час приседать или полчаса прыгать через скакалку.

Владея такими знаниями, считают эксперты, люди предпочтут более здоровую пищу, которая позволит держать вес под контролем. И это очень важно, потому что пациенты кардиологов, страдающие от артериальной гипертонии, сахарного диабета, находящиеся в группе риска получить инсульт или инфаркт, как правило, имеют избыточную массу тела. Всего же в России от ожирения страдают каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина.

Специальная маркировка поможет среднестатистическому россиянину питаться более сбалансировано. Согласно данным Росстата, более трети суточного рациона приходится на хлеб и хлебную продукцию. На мясо и мясные продукты приходится меньше 20%, на сахар и прочие сладости — 12% суточного рациона. При этом жители страны, как пишет «Российская газета», едят недостаточно фруктов и овощей, молочных продуктов и рыбы. Надо сказать, что рыба самый редкий гость на нашем столе — ее доля в рационе составляет меньше 2%.