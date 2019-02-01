Зимние советы кардиологов

Воздух усталые силы бодрит…

Ранняя зима часто преподносит сюрпризы в виде резких перепадов температуры. Оттепель сменяется значительным похолоданием, мороз неожиданно уступает место оттепели с дождем. В таких условиях увеличивается число инфарктов и инсультов.

А кроме того, многие люди чувствуют себя неважно: возникают головные боли, головокружения. Последние могут повлиять на координацию движений, когда человек падает, что называется, на ровном месте. Спазм сосудов особенно опасен гипертоникам, у которых даже на фоне приема препаратов может быть скачок артериального давления.

В такие дни врачи рекомендуют больше гулять на свежем воздухе, есть побольше овощей и фруктов, исключить из рациона соленое и острое, чтобы жидкость не задерживалась в организме. Твердые сыры, красное вино также могут спровоцировать сосудистый криз. Но если меню скорректировать не очень сложно, отказавшись от деликатесов, то совет гулять и быть спокойными многих раздражает. При нашем ритме жизни это кажется сложным.

На самом деле все намного проще: пройтись вечером по улице вместо просмотра телешоу, встать под теплый душ на пять минут, вовремя лечь спать, чтобы выспаться, может себе позволить даже самый занятый человек.

И еще одно замечание: если вам выписали препараты в связи с гипертонией или заболеваниями сердца, не пропускайте их прием. От этого зависит зачастую не просто здоровье, а жизнь.