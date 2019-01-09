Эстафету чувашского праздника принимает Уфа

Продолжается юбилейный марафон в честь векового юбилея Чувашии

В эти выходные, 7 и 8 декабря, в Уфе пройдут Дни культуры Чувашской Республики, посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области. Праздник будет проходить в большом зале Башкирского государственного театра оперы и балета.

Напомним, праздничные мероприятия в честь юбилея республики будут проходить во многих российских регионах. Старт был дан в Крыму, чувашские артисты и музыканты выступили в Симферополе, Евпатории и Севастополе. А в будущем году в Чувашию приедет творческая делегация Крыма.

В Уфе в торжественном открытии Дней культуры примут участие Чувашский академический ансамбль песни и танца под художественным руководством народного артиста России Юрия Васильева, коллективы Чувашской филармонии — ансамбли «Сявал» и «Сеспель», а также танцевальная компания «Nota «G». На следующий день в Уфе увидят спектакль Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова «Ялта» (В деревне), поставленный народным артистом СССР Валерием Яковлевым по пьесе классика чувашской литературы Федора Павлова.