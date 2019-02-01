Первый гол нашего воспитанника в КХЛ

Продолжатель хоккейной династии

Воспитанник новочебоксарского «Сокола» Александр Протапович, ныне играющий за рижское «Динамо», на днях забросил свою дебютную шайбу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Сделал он это в Череповце, в матче против местной команды «Северсталь». Гол состоялся на 30-й секунде овертайма и принес рижанам столь важную победу — 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Впрочем, это не первое результативное действие Протаповича в КХЛ. На его счету в матчах за «Динамо» еще и три голевые передачи. Всего же он — к моменту написания этого материала — провел в составе латвийской команды девять игр. Столько времени он не получал в екатеринбургском «Автомобилисте», цвета которого Протапович защищал до ноябрьского перехода в «Динамо»: в этой команде ему довелось сыграть лишь в двух матчах. Игровую практику наш земляк поддерживал в матчах чемпионата Высшей хоккейной лиги за команду «Горняк» (Учалы), которая является фарм-клубом «Автомобилиста».

Кроме того, три матча в КХЛ Протапович провел в казанском «Ак Барсе» (без результативных действий), в основном также играл в фарм-клубе — «Барсе». Но все это было несколько лет назад.

Александр — сын президента Федерации хоккея Чувашии Алексея Протаповича и племянник главного тренера ХК «Чебоксары» Александра Протаповича. В общем, продолжатель известной нашей хоккейной династии.

Сейчас рижское «Динамо» занимает в Западной конференции чемпионата КХЛ десятое место, набрав 27 очков. Отставание от восьмого места, дающего путевку в плей-офф, составляет десять очков.

На первый взгляд, Протапович-младший пошел на понижение, как-никак у «Автомобилиста» дела идут получше: пятое место в Восточной конференции. Но раз в Риге спортсмен получает игровую практику и возможность совершенствоваться, играя постоянно, этому можно только порадоваться. Тем более вся карьера для 23-летнего парня еще впереди.