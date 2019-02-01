ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ

министр транспорта Российской Федерации

«Связь центральной России с Сибирью для нас — основной приоритет. Сегодня мы имеем для этого из больших федеральных магистралей только дороги М5 и М7 и чувствуем уровень загрузки этих трасс, сложившуюся ситуацию по аварийности… Председатель правительства поддержал нас в необходимости строительства новой трассы, которая соединит Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и далее будет спроектирована для движения на Екатеринбург. Мы ее называем М12, она входит в состав коридора Европа — Западный Китай. Эта трасса призвана принципиально изменить ситуацию по аварийности и по возможности проехать. Одновременно с этим на период строительства будем принимать необходимые решения по капитальному ремонту и ремонту М5 и М7 на всем их протяжении».