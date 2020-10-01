МАРАТ ХУСНУЛЛИН

вице-премьер Правительства РФ

«Международный мегапроект «Европа — Западный Китай» имеет большое значение для всего евразийского пространства. Не зря его называют «Новым шелковым путем». Общая протяженность трассы составит около 8,5 тыс. км, из которых более двух тысяч пройдет по территории России. Автодорога позволит увеличить товарооборот с КНР и Казахстаном. По предварительным оценкам, только эффект от развития логистической инфраструктуры превысит 100 млрд рублей в год. Трасса даст импульс к развитию семи регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской, Ульяновской и Самарской областей, Чувашской Республики и Татарстана. Непосредственно на строительстве дорог будет создано более 30 тысяч новых рабочих мест, а еще 130 тысяч появится в смежных отраслях».