ПАВЕЛ ДАНИЛОВ

вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии

«Важнейшая часть строительства высокоскоростной магистрали М-12 — это обеспечение инертными материалами. На сегодня сформировано 7 земельных участков под карьеры в Комсомольском, Ибресинском, Шумерлинском и Порецком районах. В Чувашии планируется выполнение работ по 6 этапу строительства М-12 (Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский районы) и 7 этапу (Канашский, Янтиковский, Комсомольский районы). Общая протяженность трасс составит ориентировочно 94 км. Окончить строительство планируется к 2024 году. Важно понимать, что трудности и неудобства, связанные со строительством М-12, — временные. Магистраль даст нам широкие перспективы для развития инфраструктуры и туризма».