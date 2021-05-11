«Пострадавшие» дороги восстановят после завершения строительства трассы М-12

Один из наболевших вопросов, который не раз поднимался жителями Чувашии во время обсуждений по поводу возведения трассы М-12 на территории республики — намерены ли строители восстанавливать местные дороги, по которым будет передвигаться тяжелая спецтехника и многотонные грузовики со щебнем, песком и прочими материалами, необходимыми для строительства? И хотя переговоры велись, официальных решений пока не было принято. И вот на днях Минтранс Чувашии сообщил об утвержденном списке дорог, которые отремонтируют, когда достроят трассу. Причем средства на их восстановление будут выделяться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в ведомстве.

К большой стройке везут материалы

Поясним, речь идет о грандиозном строительстве платной скоростной трассы М-12 между Москвой и Казанью. Планируется, что дорожная «ветка» продлится до Урала и станет частью международного транспортного маршрута Западная Европа — Западный Китай. Только в этом году Правительство России направит на возведение автомагистрали 40 млрд рублей. К активному строительству поручено приступить уже этим летом, чтобы в 2024 году запустить движение по дороге.

Но какой бы важной ни была эта стройка, нельзя игнорировать мнение тех людей, чьи села и деревни, дома и участки окажутся на ее пути. Не случайно Президент России Владимир Путин в апрельском послании Федеральному собранию отметил, что при строительстве М-12 интересы жителей регионов должны учитываться в первую очередь.

Глава страны особо подчеркнул, что результатом появления магистрали будет и социально-экономическое развитие территорий, по которым она проляжет, и модернизация региональной дорожной сети.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 794 км составит протяженность скоростной дороги «Москва-Казань». Магистраль пройдет через территорию Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Татарстана и Чувашии. В нашей республике отрезок пути протянется на 94 км — от границы с Нижегородской областью до Татарстана. Он пересечет земли шести районов республики: Вурнарского, Шумерлинского, Ибресинского, Комсомольского, Канашского и Янтиковского.

Как раз о судьбе дорог, которые строители намерены использовать для подвоза различных грузов и техники, и беспокоятся жители Чувашии. Напомним, эту тему Глава республики Олег Николаев поднимал еще в начале года на встрече с председателем правления госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко. Госкомпания выступает в качестве заказчика проекта, на территории Чувашии дорогу строят два подрядчика: строительные компании «Автобан» и «Автодор» (дочернее предприятие ГК «Автодор»). Обсуждались и возможное строительство третьей развязки М-12 на территории Чувашии, и ремонт дорог, по которым к большой стройке намерены доставлять материалы. Отметим, щебень на строительство трассы везут с Урала, а вот песок добывают наш — в Порецком, Шумерлинском и Комсомольском районах.

Разрушенное придется ремонтировать

Именно перечень дорог, которые придется восстанавливать после завершения строительства трассы, и был утвержден на недавнем совещании министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова с представителями ГК «Автодор» и ДСК «Автобан». Но пока речь шла только о шестом этапе строительства М-12: это участок трассы от границы с Нижегородской областью до дороги А-151 недалеко от села Комсомольское.

«Мы обсудили с «Автобаном», и они с нами согласились, что после завершения строительства трассы восстановления потребуют порядка 177 км дорог Чувашии, 135 км из них — региональных, 41 км — местных», — ознакомил журналистов с итогами встречи министр.

СПРАВКА «СЧ» Новая магистраль М-12 будет соответствовать технической категории IБ с расчетной скоростью движения летом 130 километров в час, в зимний период — 110 километров в час. Дорога представляет собой четыре полосы движения: по две в каждую сторону, с разделительными барьерами и освещением на протяжении всей трассы. Через Суру построят мостовой переход. Также по проекту установят 132 водопропускных трубы, порядка 52 сооружений — мостов, путепроводов, экодуков. Вдоль трассы поставят шумозащитные экраны.

По данным Минтранса, в перечне на последующий ремонт значатся участки региональных автодорог «Сура», Чебоксары — Сурское, Шумерля — Наваты, «Аниш», Калинино — Батырево — Яльчики, Ибреси — Березовка — Кудеиха. В числе местных: участки дорог Чебоксары-Сурское — Красный Октябрь — Красный Атмал, Кожевенное — Гарт, «Аниш» — Хормалы, Комсомольское — Старые Высли — Асаново. В порядок приведут и подъездную дорогу к заводу «БиоПрак» и часть уличной сети в Канаше.

Как уже сообщалось ранее, ремонтировать дороги примутся тогда, когда уже построят скоростную магистраль. По идее их должны привести в то состояние, в каком они были до того, как по ним начали ездить большегрузы. Однако министр заверил, что и во время стройки подрядчики будут вести текущий ремонт разрушенных дорог и следить за тем, чтобы по ним было безопасно ездить.

Так, на следующей неделе восстановительные работы начнутся на участке автодороги Янтиково — Чутеево — Большие Кайбицы. К слову, по этой относительно недавно отремонтированной дороге подвоз песка и щебня не прекращался даже во время сезонного ограничения передвижения грузовиков. Чтобы ускорить строительство трассы, по просьбе зампреда Правительства России Марата Хуснуллина для подрядных организаций, занятых на стройке М-12, решили сделать исключение, рассказал министр. Однако на янтиковской дороге это сказалось не лучшим образом, образовались ямы, и это несмотря на то, что, по словам Владимира Осипова, в апреле в течение трех недель подрядчики и сами старались не пользоваться этой дорогой. Между тем болью за разрушенный асфальт местные жители активно делились в соцсетях.

Кстати, этот участок — уже часть следующего этапа строительства М-12 от трассы А-151 до границы с Татарстаном. Перечень дорог, задействованных в седьмом этапе строительства, будет подписан в ближайшее время. Ну а к середине июня региональный Минтранс согласует с подрядчиками, как именно будут восстанавливаться дороги и в какие сроки.

В ожидании третьей развязки

Если с перечнем региональных и местных дорог, которые необходимо будет отремонтировать, более-менее определились, то вопрос со строительством третьей развязки пока еще не решен. Пользуясь случаем, журналисты поинтересовались у министра, есть ли какие-то подвижки? Вопрос важный, поскольку проектом на скоростной трассе предусмотрено лишь две транспортные развязки — в районе Шумерли и возле села Комсомольского, расстояние между которыми свыше 70 км. С возведением скоростной трассы люди потеряют прямой путь, многим придется делать солидный крюк, чтобы доехать, скажем, до ближнего села.

«Мы обратились к заказчику с просьбой сделать третью развязку в районе Ибресь. Госкомпания услышала нас. Конечно, для этого понадобится внести изменения в проект, что вероятно приведет к удорожанию. Тем не менее мы надеемся, что третья развязка М-12 на территории Чувашии все же появится. Но даже в таком случае надо понимать, что расстояние от одной развязки до другой все равно останется приличным, и таких быстрых поворотов, как на обычных дорогах, ждать не стоит», — предупредил Владимир Осипов.

Министр напомнил, что изменения в проект еще можно внести, окончательный вариант будет готов в августе-сентябре. Ну а пока на месте будущей трассы идет подготовка: завершается вырубка леса, оформляются земельные участки, идет согласование коммуникаций, линий передачи, газопровода и так далее. Как только проект утвердят, строители приступят к укладке первых километров скоростной магистрали в Чувашии.

Фото АО «ДСК «АВТОБАН»

На месте будущей трассы М-12 идет активная подготовка к строительству: расчищаются участки, подвозится щебень, песок. По оценкам экспертов, нагрузка на дороги регионального значения будет только возрастать, поэтому уже сейчас так важно позаботиться об их восстановлении в будущем.