Чувашские каратисты в составе сборной России завоевали три медали на турнире IASKF

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Спортсмены Чувашии достойно выступили на чемпионате и первенстве мира и международном турнире (IASKF) по всестилевому карате. Соревнования впервые в истории прошли в Москве и собрали более 1500 спортсменов из 36 стран мира.

Чувашские каратисты, выступившие в составе сборной России, сработали результативно. На их счету — по одной медали каждого достоинства, рассказывают в Минспорта Чувашии. На чемпионате мира «золото» в «кумитэ иппон» завоевала Ангелина Гордеева. Серебряную награду среди девушек 14-15 лет записала на свой счет Анастасия Тимофеева (весовая категория до 51 кг) в дисциплине «СЗ» (средства защиты). Бронзовым призером в группе спортсменов 12-13 лет стала Дарья Себикова. Она показала третий результат в двоеборье («ката» и «кумитэ»).

 

Фото www.cap.ru: На пьедестале почета все места разобрали девчонки.

Опубликовано: 28 ноября 2019 г.


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