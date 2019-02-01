Особым детям Чувашии ищут нянь

Когда студентка Лера Шоль впервые пришла в гости к девятилетнему Роме, мальчик испугался и закричал. Но затем быстро успокоился и стал разговаривать с гостьей, а сегодня ребята — настоящие друзья.

Юная Лера — няня-волонтер. Таких добровольцев, приходящих в гости к детям с ограниченными возможностями здоровья, собрал вокруг себя благотворительный фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижовой. От добровольцев требуется немногое — делиться теплом и свободным временем. Временем, за которое мама, занятая заботами о своем чаде двадцать четыре часа в сутки, может убраться, сварить суп, просто помыть голову или погулять на улице, расслабиться.

О возможности стать волонтером Лера узнала из поста в одной из соцсетей. Едва увидев этот пост, без раздумий заполнила заявку на участие. Тревожило только одно — вдруг с ребенком придется общаться в больничных стенах? Уже через несколько дней девушку пригласили в фонд и предложили выбрать себе подопечного. Рассказали об особенном мальчике Роме, который должен подойти ей по характеру, и успокоили — общение будет проходить у него в гостях.

Сейчас Лера и ее новый друг встречаются раз-два в неделю. По три и даже пять часов рассматривают разные виды транспорта в планшете (хобби Ромы), рисуют, играют и читают книжки. «У вас есть какая-то программа встреч?» — интересуюсь у студентки. «Нет, ему же нужен просто друг», — отвечает она. И рассказывает, что мальчишка очень любит ходить, пусть и с ее поддержкой.

Почему Лера стала няней? Девушка по-взрослому рассуждает, что свободное время ей хочется проводить с пользой для других.

«Теперь я больше понимаю такие семьи, — говорит волонтер. — Не скажу, что они живут сложно, это просто другой мир».

Стать другом особенного ребенка может каждый. Достаточно позвонить в благотворительный фонд имени Ани Чижовой и заявить о своем желании. Главный критерий отбора — ресурсность, то есть умение отдавать. И, как говорят в фонде, важно заранее рассчитать силы, ведь «попробовать» в этом деле нельзя: дети привязываются к своим наставникам и ждут их к себе снова и снова.

В волонтеры б я пошел…

Кто же она — няня особенного ребенка? Среди волонтеров данного направления в Чувашии — студенты, учителя, сестры милосердия, артисты, те, кто когда-то боролся с онкологией. При этом няни бывают разные: одни просто общаются с ребенком, другие могут помочь с медицинскими процедурами (у сестер милосердия есть соответствующий навык), третьи помогают детям освоить школьную программу (со спинальниками на искусственной вентиляции легких занимаются педагоги из Вурнар и Канаша).

Помимо нянь, в благотворительном фонде всегда готовы принять адресную помощь своим подопечным. Необходимо специальное лечебное питание, отсасыватели, кислородные концентраторы, подгузники, различные расходные материалы.

Помогать можно как в одиночку, так и целыми компаниями. Здесь ждут каждого: один готов собрать кроватку, второй устроить мастер-класс для мам из детского хосписа, третий — стать больничным клоуном или поздравить с днем рождения брата или сестру особенного ребенка. Нужны и волонтеры-профессионалы: юристы, фотографы, журналисты, блогеры, водители…

Фото vk.com: Сначала мальчишка опасался Валерии, а теперь все чаще хочет остаться с ней наедине.