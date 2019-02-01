Сегодня – День работника налоговых органов Российской Федерации

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы выполняете кропотливую напряженную работу по пополнению доходной части государственного бюджета. От вашей компетентности, честности и ответственности во многом зависит доверие налогоплательщиков к органам власти.

Эффективно взаимодействуя с Правительством и органами местного самоуправления Чувашии, выстраивая конструктивный диалог с гражданами и предпринимательским сообществом, вы способствуете формированию высокой налоговой культуры и поддержанию благоприятного инвестиционного климата в республике.

Благодаря результатам вашей работы в значительной степени обеспечивается финансирование принятых государственных программ, реализация приоритетных социальных и инфраструктурных проектов.

Искренне благодарю вас за высочайший профессионализм, порядочность, преданность делу, большой вклад в развитие экономики нашего региона.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и новых успехов в работе!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев