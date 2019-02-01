В Чувашии выбрали лучшего налогового инспектора — 2019

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Профессионалы талантливы во всем

Как обычно, в нем приняли участие 10 лучших сотрудников — по одному от каждой инспекции и управления. Постоянным остается и число отборочных туров, их три. Первый — «Визитная карточка» — смотрины конкурсантов, задача которых и себя показать, и свою налоговую инспекцию представить в лучшем свете. Тут фантазия и артистические таланты бьют через край. Одни выбрали формат мюзикла, другие опирались на сценарии популярных телешоу, третьи пофилософствовали по поводу обратной, так сказать, стороны медали — «органов налогового инспектора» (мозга, сердца, печени и т. д.), четвертые, следуя принципу «все гениальное — просто», показали слайды о буднях своей работы. Зал смеялся и аплодировал, а так как мероприятие это сугубо корпоративное, на него допускается не более 15 человек от каждой инспекции, то всем участникам достаются равные доли восторга.

Перед началом состязания собравшихся приветствовала руководитель управления Марина Петрова.

Во втором туре конкурсантам предложили три задания. В «Налоговом блице» надо было из трех ответов на вопросы, коих 20, выбрать верный, уложившись в отведенное время. Затем — «Налоговой концерт» — короткая нарезка из известных песен, в которых упоминаются деньги, налоги. Зал наслаждался музыкой, а конкурсанты корпели над заданием. Страсти накалились на «Налоговом аукционе», когда соревнующиеся старались подороже «купить» вопросы на знание налогового законодательства, чтобы прорваться в финал.

«Отдавайте первый приз — вот такой вот наш девиз», — рифмовали болельщики.

К финальному туру — «Налоговому поединку» — осталось три участника. Нынче сразиться за звание «лучшего» предстояло Елене Москалевой (Межрайонная ИФНС России № 1 по ЧР, обслуживающая г. Алатырь и Алатырский район), Андрею Андрееву (Межрайонная ИФНС России № 4 по ЧР, обслуживающая г. Канаш, Канашский и Янтиковский районы), Светлане Алексеевой (Межрайонная ИФНС России № 5 по ЧР, обслуживающая Чебоксарский и Мариинско­Посадский районы). И снова посыпались вопросы из области налогообложения, специфики электронных сервисов, используемых налогоплательщиками, нюансах налогового контроля.

Идет «Налоговый блиц».

По итогам финального состязания наибольшее количество баллов набрала государственный налоговый инспектор отдела учета и работы с налогоплательщиками Светлана Алексеева. Заслуженный приз лучшему налоговому инспектору по версии 2019 года традиционно вручат на торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику.

Дмитрий Семенов

 

Фото ФНС по Чувашии: Победительницу Светлану Алексееву поздравила председатель жюри — вице-премьер, министр финансов Чувашии Светлана Енилина.



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