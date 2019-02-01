В Чувашии выбрали лучшего налогового инспектора — 2019

Профессионалы талантливы во всем

Как обычно, в нем приняли участие 10 лучших сотрудников — по одному от каждой инспекции и управления. Постоянным остается и число отборочных туров, их три. Первый — «Визитная карточка» — смотрины конкурсантов, задача которых и себя показать, и свою налоговую инспекцию представить в лучшем свете. Тут фантазия и артистические таланты бьют через край. Одни выбрали формат мюзикла, другие опирались на сценарии популярных телешоу, третьи пофилософствовали по поводу обратной, так сказать, стороны медали — «органов налогового инспектора» (мозга, сердца, печени и т. д.), четвертые, следуя принципу «все гениальное — просто», показали слайды о буднях своей работы. Зал смеялся и аплодировал, а так как мероприятие это сугубо корпоративное, на него допускается не более 15 человек от каждой инспекции, то всем участникам достаются равные доли восторга.

Во втором туре конкурсантам предложили три задания. В «Налоговом блице» надо было из трех ответов на вопросы, коих 20, выбрать верный, уложившись в отведенное время. Затем — «Налоговой концерт» — короткая нарезка из известных песен, в которых упоминаются деньги, налоги. Зал наслаждался музыкой, а конкурсанты корпели над заданием. Страсти накалились на «Налоговом аукционе», когда соревнующиеся старались подороже «купить» вопросы на знание налогового законодательства, чтобы прорваться в финал.

К финальному туру — «Налоговому поединку» — осталось три участника. Нынче сразиться за звание «лучшего» предстояло Елене Москалевой (Межрайонная ИФНС России № 1 по ЧР, обслуживающая г. Алатырь и Алатырский район), Андрею Андрееву (Межрайонная ИФНС России № 4 по ЧР, обслуживающая г. Канаш, Канашский и Янтиковский районы), Светлане Алексеевой (Межрайонная ИФНС России № 5 по ЧР, обслуживающая Чебоксарский и Мариинско­Посадский районы). И снова посыпались вопросы из области налогообложения, специфики электронных сервисов, используемых налогоплательщиками, нюансах налогового контроля.

По итогам финального состязания наибольшее количество баллов набрала государственный налоговый инспектор отдела учета и работы с налогоплательщиками Светлана Алексеева. Заслуженный приз лучшему налоговому инспектору по версии 2019 года традиционно вручат на торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику.

Дмитрий Семенов

Фото ФНС по Чувашии: Победительницу Светлану Алексееву поздравила председатель жюри — вице-премьер, министр финансов Чувашии Светлана Енилина.