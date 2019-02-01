Новочебоксарские школьники, кадеты и студенты сходили в поход первой категории сложности

Туристский поход первой категории сложности совершила команда военно-патриотического клуба «Кредо».

В состав смельчаков вошли учащиеся городской школы № 5, Новочебоксарского кадетского лицея и химико-механического техникума. Маршрут пролегал по территории Чувашии и Республики Марий Эл вдоль реки Большая Кокшага. Ребята побывали в урочищах Долгая старица, Новогришкино, Маркитан, на озерах Светлое, Сорочье, Изъяры, Малое Лебединое, Юлуксьер. Общая протяженность всего маршрута составила 127,5 км, время прохождения — 8 дней. За это время молодые патриоты прошли, что называется, школу жизни.

Руководители экспедиции, преподаватель-организатор ОБЖ школы № 5 Михаил Сорокин и инструктор по спортивному туризму Роман Шеверталов, на практике обучали ребят, как работать в команде и преодолевать препятствия, ориентироваться в лесу и что делать, если заблудился, как проводить спасательные работы.

Фото сap.ru: Несмотря на испытание дождем и снегом, туристы ВПК «Кредо» преодолели сложный маршрут.