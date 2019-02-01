Владимир Шуряков завоевал пять золотых медалей и кубок на турнире по гиревому спорту в Сербии

С кубком и медалями вернулся на родину именитый спортсмен Владимир Шуряков с 10-го чемпионата мира по гиревому спорту.

Напомним, юбилейный турнир проходил с 6 по 10 ноября в сербском городе Нови-Сад. За его награды боролись более 600 спортсменов из 38 стран. «СЧ» уже сообщала о победе титулованной гиревички, воспитанницы спортшколы «Энергия» Анастасии Александровой, показавшей лучший результат на чемпионате в весовой категории до 68 кг. Но это не единственная победа чувашских гиревиков.

В рамках первенства мира в группе старше 70 лет Владимир Шуряков родом из Шемуршинского района завоевал пять золотых медалей и кубок. Атлет выиграл свои награды в классическом двоеборье (толчок 140 раз, рывок 206 раз) и длинном цикле (107 раз одной рукой, двумя руками 75 раз). Целеустремленности и жизненной энергии шемуршинца можно только позавидовать. Он мастер спорта по гиревому спорту, многократный чемпион мира, Европы, России и Чувашии по гиревому спорту среди ветеранов. В 2013 году принял участие в установлении коллективного рекорда Гиннесса «300 спартанцев», когда 300 спортсменов из разных стран мира одновременно в течение получаса поднимали гири. Результаты этих соревнований были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Всем спортсменам, в том числе и Владимиру Шурякову, тогда были вручены медали и сертификаты рекордсменов мира.

Фото cap.ru: Ветеран труда Владимир Шуряков — увлеченный по жизни человек. Он также многократный чемпион по зимнему многоборью, пулевой стрельбе, фигурному автовождению. Награжден дипломом «Лучший водитель пожарного автомобиля».