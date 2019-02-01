ХК «Чебоксары» набрал пять очков в матчах ВХЛ в Красноярске

«Результатом мы довольны»

Чебоксарские хоккеисты одержали две победы и проиграли один матч в выездных матчах против «Красноярских Рысей» в рамках очередного тура первенства Высшей хоккейной лиги.

Аутсайдер турнира смог оказать нашей команде достойное сопротивление, а в первом матче даже выиграть, пусть и в овертайме. Игра, прошедшая 2 ноября, завершилась со счетом 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:0, 1:0) в пользу сибирской команды.

4 ноября чебоксарцам удалось добиться реванша, взяв верх со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0), а на следующий день они разгромили соперника со счетом 8:2 (2:1, 4:1, 2:0). В итоге хоккейный клуб «Чебоксары» привозит с вояжа из Красноярска пять очков из шести возможных.

«Это хороший результат», — прокомментировал общий исход трехматчевого противостояния главный тренер «Чебоксар» Александр Протапович, слова которого приводит пресс-служба ВХЛ. — Мы планировали в этой серии подобрать немного очки, которые подрастеряли в домашней серии, показав неплохой хоккей. Результатом мы довольны вполне».

В турнирной таблице «Чебоксары» занимают третье место, набрав 17 очков в 12 матчах. Лидирует «Динамо-Алтай» (Барнаул), у которого 21 очко в 15 встречах. На втором месте находятся «Челны» (Набережные Челны) — 20 баллов в 12 матчах.

Следующие матчи чебоксарцы проведут на своем льду 17, 18 и 20 ноября — против курганского «Юниора». Эта команда сейчас занимает четвертое место, набрав 16 очков в 12 матчах.

Фото cap.ru: Проиграв в первом матче, в двух оставшихся чебоксарцы были неудержимы.