Младший брат отбывающего наказание наркоторговца задержан с партией гашиша

Вслед за старшим братом, осужденным за сбыт наркотиков, в тюрьму отправится и младший…

Октябрьский день, 11 часов. По просьбе оперативников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике инспекторы стационарного поста полиции «Хыркасы» остановили «Ладу-Гранта». Затем к ошеломленному водителю с оружием наперевес подбежали оперативники, пассажира тоже стремительно вывели из салона, на руках защелкнулись «браслеты».

Да, жестко, но с подозреваемыми в сбыте запрещенных веществ сотрудники УКОН не церемонятся. Реализуя свой смертельно опасный товар, дилеры знают, на что идут. Хотя в данном случае оперативников больше интересовал не водитель «Гранты», а ее 30-летний пассажир. У полицейских имелась информация, что чебоксарец должен был забрать в Канаше очередную партию наркотиков и доставить ее в столицу республики для последующего сбыта. И хотя задержанный на вопрос о наличии запрещенных веществ ответил отрицательно, во внутреннем кармане его куртки сыщики нашли сверток с двумя брикетами гашиша общим весом около 200 граммов с фирменной символикой одного из интернет-магазинов, торгующего различной «дурью».

Подозреваемый житель Чебоксар – не новичок в незаконном обороте наркотиков. Ранее он уже отбывал наказание в местах лишениях свободы за аналогичные преступления. Не остановил чебоксарца и пример брата, два года назад задержанного сотрудниками УКОН при схожих обстоятельствах и осужденного к 11 годам лишения свободы.

Длительный тюремный срок ожидает и младшего за покушение на сбыт гашиша в крупном размере. Настоящая трагедия для их родителей, у которых других детей нет. Но наркоманов чувства близких уже мало волнуют: наркотики вытесняют всё…

Фото пресс-службы МВД по Чувашии: Все, кто занимается преступным бизнесом, должны быть готовы к такому повороту событий…