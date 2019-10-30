Владимир Путин поздравил Михаила Игнатьева с Днем народного единства

Восстанавливая связь времен

«Этот праздник, учрежденный в память о переломных, героических событиях в судьбе страны, выполняет важную нравственную, историческую, патриотическую миссию — восстанавливает связь времен и поколений, неразрывность традиций служения Отечеству, ответственности за его будущее. Эти незыблемые ценности на протяжении веков сплачивают наш народ, помогают выстоять в годину испытаний, служат неиссякаемым источником вдохновения и созидания», — говорится в поздравлении Президента Российской Федерации.

Официальное поздравление Главе Чувашии также направил председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, отметивший, что мудрость и единство наших предков, которые четыре века назад встали на защиту Родины от интервентов, помогли одолеть врага и положить конец Смутному времени. «История доказала, что вместе мы можем ответить на любые вызовы. Каждый из нас чувствует ответственность за настоящее и будущее России. Наша задача — сообща трудиться на благо страны», — приводит слова премьер-министра пресс-служба Администрации Главы республики.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем поздравлении подчеркивает, что чувство духовной общности, уважение к ратным победам и трудовым свершениям предков являются бесценным наследием для россиян. «Сегодня патриотизм и ответственность за судьбу Отчизны каждого из нас помогают преодолевать вызовы современности, сохранять культурную самобытность страны, двигаться вместе по пути дальнейшего демократического развития», — говорится в ее поздравительном послании.

В адрес Главы Чувашии поступили также официальные поздравления от руководителей федеральных органов власти, глав российских регионов, общероссийских компаний и организаций.