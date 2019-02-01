В России прошел Географический диктант

В воскресенье , 27 октября, во всех регионах нашей страны и за рубежом в пятый, юбилейный, раз прошёл Географический диктант. Для просветительской акции Русского географического общества открыли двери более 5800 специально организованных площадок. В Чувашии таких пунктов было два десятка, а участниками диктанта в республике стали более двух тысяч человек.

В прошлом году и площадок и участников было меньше. Например, их число по миру выросло на две трети. Увеличилось и количество самих стран-участниц, с 97 в прошлом году до 110 в нынешнем.

Центральной площадкой Географического диктанта стал Шуваловский корпус МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве. Модератором там выступила телеведущая Яна Чурикова, а свои географические знания вместе со всеми проверяли президент Российского географического общества Сергей Шойгу, ректор вуза Виктор Садовничий, спецпредставитель Президента Российской Федерации Сергей Иванов, хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, музыкант Сергей Шнуров, космонавты Фёдор Юрчихин и Роман Романенко. К участникам акции перед ее началом также обратились космонавты — с Международной космической станции их поприветствовали Олег Скрипочка и Александр Скворцов.

– Ежедневно пролетая над Россией, мы видим, как широка и прекрасна наша страна, но чтобы понять это, не обязательно подниматься на орбиту. Путешествуйте, восхищайтесь Россией и получайте знания, которые помогут вам стать отличниками по итогам Географического диктанта, – сказал Олег Скрипочка.

Впервые ГД состоялся по инициативе Председателя Попечительского совета Русского географического общества, Президента России Владимира Путина 1 ноября 2015 года на 210 региональных площадках во всех субъектах Российской Федерации. За четыре года проведения его участниками стали почти 900 тысяч человек. С 2017 года диктант стал международным.

Диктант длился ровно академический час. За эти 45 минут нужно было ответить на 40 вопросов, разделённых на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть составлена из общеизвестных фактов – так называемый географический ликбез. Вторая – более сложная, требующая образного мышления, системной логики и эрудиции.

Все вопросы совместно с экспертами РГО составляли редакторы телевикторины «Своя игра». Причем, были подготовлены четыре варианта: для очных площадок в России и за рубежом, для онлайн-диктанта, вариант для тестового прохождения диктанта накануне акции, а также версия диктанта для инвалидов по зрению. В Чебоксарах в этом году диктант писали 18 слабовидящих, которые пользовались тестами с увеличенным шрифтом.

В России лидером по количеству площадок диктанта оказался Башкортостан, там их было 755. В Чувашии кроме Чебоксар диктант можно было написать еще в Мариинском Посаде, Ядрине, Козловке, Алатыре, Цивильске и других городах и селах республики. А главной республиканской площадкой ГО, как и в прошлые годы, стал Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, где участников приветствовали декан историко-географического факультета этого вуза Олег Широков и завкафедрой физической географии и геоморфологии Инна Никонорова.

Акция прошла в вузах, школах, библиотеках. Были и экзотические площадки. Среди самых необычных называют крейсер «Аврора», Центр управления полетами, нефтедобывающие платформы в Каспийском море, Саяно-Шушенский, Кавказский и другие заповедники. А среди участников много спасателей, социологов, экологов. Например, в Чувашии на Географический диктант пришли представители Минприроды, МЧС, Чувашского общества спасения на водах, Общества водного спорта, Федерации кайтинга и виндсерфинга.

Те, кто не смог прийти на площадки лично, могли написать диктант онлайн на сайте dictant.rgo.ru. Могут и сейчас. Сетевая версия будет доступна до 14.00 31 октября.

Результаты двух вариантов заданий будут доступны с 29 ноября, а по итогам подготовлен статистический отчёт о том, насколько успешно с ним справились участники. В прошлом году средний балл по России составил всего лишь 53,7 из 100 в первой части и 48,8 во второй. По Чувашии – и того меньше: 50,6 в первой и 48,2 во второй. По возрасту в России в целом и в Чувашии в частности лидировали школьники, их было 57%, то есть больше половины всех участников.

Фото chuvsu.ru