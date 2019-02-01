611 жителей Чувашии подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Мы уже сообщали, что 4 октября стартовал прием заявок на участие в самом, пожалуй, масштабном конкурсе управленцев — «Лидеры России 2020». Как сообщил руководитель конкурса, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, от жителей Чувашии поступило уже 611 заявок.

«За 10 дней с момента старта третьего сезона конкурса «Лидеры России» мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России и двадцати зарубежных стран, — сказал он. — Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью. Просим конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент».

Как известно, принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от гражданства в возрасте до 55 лет, важно лишь владеть русским языком на достаточном для выполнения тестовых заданий уровне и иметь определенный управленческий опыт. Для соискателей моложе 35 лет он должен составлять не менее двух лет, для остальных — не менее пяти лет.

В этом году в дополнение к основному конкурсу вводятся три специализированных направления: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций.

Справка «СЧ» За два предыдущих года на участие в конкурсе «Лидеры России» было подано свыше 426 тысяч заявок. А по его итогам назначения на высокие позиции получили более 150 лидеров России. Среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Фото с сайта tularegion.ru