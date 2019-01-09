В Симферополе торжественно открылись Дни культуры Чувашской Республики

16 октября, в г. Симферополь состоялось торжественное открытие Дней культуры Чувашской Республики. Официальная церемония состоялась в Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького.

На мероприятии со словами поздравления к присутствующим обратилась первый заместитель министра культуры Республики Крым Татьяна Манежина, акцентировав, что проведение данного мероприятия на крымской земле придаст положительный импульс в укреплении дружественных связей и популяризации музыкального искусства, которое в свою очередь способствует сохранению и укреплению национальных культурных традиций и межнациональных отношений.

С приветственным словом выступил министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев, подчеркнув, что именно в Крыму стартуют мероприятия, посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области, а также вручил благодарности.

В рамках мероприятия в Крымском русском драматическом театре им. М. Горького выступил Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца, а также симфонический оркестр Чувашской государственной академической капеллы под управлением народного артиста Российской Федерации Мориса Яклашкина. Оркестр представил не только произведения чувашских композиторов, но и шедевры мировой симфонической музыки.