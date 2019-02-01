Государственное и муниципальное имущество принесло 1,4 млрд рублей дохода

За январь — сентябрь этого года в бюджет республики от управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом поступило почти 1,4 млрд рублей, сообщает Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии. Из чего складывается эта сумма?

Чуть меньше половины поступлений, 643,3 млн рублей, — это доходы от аренды имущества и земельных участков, находящихся в распоряжении республики и муниципалитетов. Еще 236,3 млн рублей — средства от продажи и предоставления в наем квартир Госжилфонда Чувашии. 185,4 млн рублей дала приватизация государственного и муниципального имущества, продажа земельных участков — 164,9 млн. Дивиденды от акций составили 29,1 млн, часть чистой прибыли, перечисленная государственными и муниципальными унитарными предприятиями, — 7,9 млн рублей. Прочие поступления — 108,4 млн рублей.

При этом в некоторых муниципалитетах республики динамика поступлений неналоговых доходов заметно превышает прошлогодние темпы. В Красноармейском районе — в 2,7 раза, Аликовском — в 1,7 раза, в Вурнарском и Комсомольском — в 1,6 раза, в Порецком — в 1,5 раза, в Цивильском — в 1,4 раза, в Моргаушском, Ибресинском и Шемуршинском — в 1,3 раза, в Канашском, Козловском, Чебоксарском и Янтиковском — в 1,1 раза. В полтора раза больше средств сумели собрать и в городе Шумерле.

Все средства, полученные от использования республиканского и муниципального имущества, направлены на решение социальных вопросов и улучшение качества жизни населения.