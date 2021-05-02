В регионах Поволжья отметили День реки Волги

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Такого праздника, появившегося еще в 2008 году, пожалуй, нет ни у одной другой реки. Волга — одна из крупнейших рек России и самая большая и полноводная река в Европе. Ее протяженность составляет более 3,5 тыс. км, от Валдайской возвышенности до Астраханской дельты, а площадь волжского бассейна во много раз превышает размеры многих европейских стран — полтора миллиона квадратных километров!
Но цель праздника — не столько восхищаться великой рекой, сколько привлечь внимание к проблемам Волги и по мере сил помочь их решить. Именно поэтому 22 мая на территории регионов Волжского бассейна стартует экологический марафон, приуроченный ко Дню реки Волги. В Чебоксарах в этот день на Казанской набережной пройдет экологический субботник в рамках акции «Вода России». Всех, кто захочет принять в нем участие, ждут в 10.00 часов у родника на площади Речников.

 

Опубликовано: 20 мая 2021 г.


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