В краже из мечети в Комсомольском районе подозревается уроженка Оренбургской области

Смуглолицую молодую женщину и раньше видели в районе: она подходила к прохожим с просьбой «дать на хлебушек». Заглянула она и в мечеть деревни Чичканы Комсомольского района во время дневной молитвы. Заметив, что внимание присутствующих направлено на имама, молодка решила воспользоваться случаем и обыскала карманы верхней одежды верующих на вешалках в фойе храма. Оставшись незамеченной, карманница скрылась с двумя сотовыми телефонами стоимостью 8 и 10 тысяч рублей.

Владельцы похищенных смартфонов, обнаружив пропажу, промолчали из опасений бросить тень на религиозное учреждение. Они скорее поверили бы, что потеряли устройства где-то по дороге, чем в то, что мобильники украдены в мечети. В полицию потерпевшие обратились только тогда, когда сын одного из них «выследил» пропавший телефон с помощью специальной программы.

Судя по сигналу спутника, гаджет находился в Канаше, куда немедленно выехала следственно-оперативная группа. Телефоны были изъяты в одной из комнат общежития, где проживала семья с двумя детьми. Их добровольно выдала хозяйка, которая, как выяснилось, ездила на свой «промысел», пока муж нянчился дома с малышами, младшему из которых едва исполнилось полгода. Все записи и архив прежних владельцев сотовых ушлая дамочка успела стереть.

Возбуждено уголовное дело. По информации начальника межмуниципального отдела МВД России «Комсомольский» Рината Зайнуллина, арестовывать 19-летнюю мамочку не стали, но проводятся все необходимые мероприятия, чтобы собрать доказательства причастности уроженки Оренбургской области к этой краже: в частности, полицейские практически поминутно установили ее маршрут в день совершения преступления.

А верующим людям, похоже, нельзя терять бдительность даже в божьих домах. Не так давно в Чебоксарах перед судом предстала женщина, воровавшая вещи прихожан в храме по проспекту Тракторостроителей. Пока те молились, горожанка выносила их рюкзаки и сумки в укромное место, где вытаскивала деньги и ценности. Подсудимую приговорили к 400 часам исправительных работ…