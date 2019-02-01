Сотрудники ИК-1 снабжали заключенных мобильными телефонами

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах возбуждены уголовные дела о получении взяток двумя сотрудниками исправительной колонии № 1.

По версии следствия, нынешним летом подозреваемые незаконно пронесли на территорию колонии мобильные телефоны, а также одно зарядное устройство и передали их одному из осужденных. Позже от его знакомого сотрудники получили взятки в размере 20 и 55 тысяч рублей. Факты противоправной деятельности подозреваемых выявлены при взаимодействии следователей СУ СКР по Чувашии и сотрудников отдела собственной безопасности регионального УФСИН. Идет следствие.

Опубликовано: 15 октября 2019 г.


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