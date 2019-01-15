В республике проходит акция «Сохраним лес»

В рамках ежегодной Всероссийской осенней кампании «Живи, лес!» с 14 сентября по 31 октября в стране проходит акция по восстановлению лесов «Сохраним лес». В нашей республике она посвящена предстоящему 100-летию Чувашской автономии. Старт акции был дан 27 сентября Главой республики Михаилом Игнатьевым, участвовавшим в посадке 100 деревьев в музее-саде «Покорителям космоса» в Чебоксарском районе, созданном Юрием Соколовым.

Вслед за этим в Заволжье, на территории Северного лесничества, с участием более ста человек было высажено 15 тыс. сеянцев сосны на площади 3 гектара, доложил на вчерашней еженедельной правительственной планерке, которую провел премьер-министр Иван Моторин, врио министра природных ресурсов и экологии Николай Косулин. Эта делянка пострадала от пожаров 2010 года, и вот теперь здесь снова зашумят молодые деревья…

Работа в этом направлении предстоит немалая — пожары погубили на территории лесничества более 10 тыс. гектаров леса, больше половины из них расчищено под новые посадки. В ближайшие дни работа будет продолжена. Всего же с 2011 года в ходе массовых экологических акций высажено около 1,9 млн деревьев, констатировал врио министра. В нынешнем году площадь восстановления составит более 695 гектаров. А к 2024 году она должна превысить 5 тыс. гектаров.

Министр образования и молодежной политики Сергей Кудряшов рассказал о том, как в республике отпраздновали День учителя. Было отмечено, что растет доля молодых педагогов: если в 2018 году она составляла 16,7%, то в нынешнем — 17,4%. 3 октября состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград наиболее достойным представителям образовательной сферы с участием Главы республики Михаила Игнатьева. Девяти педагогам были вручены премии Президента России и сертификаты на денежное поощрение в размере 200 тыс. рублей. В районах торжества проходили со 2 по 7 октября. Всего в праздничных мероприятиях участвовали более 10 тыс. человек.

На совещании были заслушаны отчеты об итогах командировок ряда членов правительства. Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил о ходе завершающейся уборки урожая. На 7 октября скошено 99,6% площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 712,8 тыс. тонн зерна против 618,7 тыс. тонн в 2018 году. Убрано 86,6% картофеля. Показатели урожайности зерновых культур и картофеля на текущую дату превосходят уровень 2018 года соответственно на 15,2% и на 47,9%.