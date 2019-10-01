В Казани обсудили развитие туризма в Приволжье

Волга как преимущество

4 октября Михаил Игнатьев в Казани принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО Игоре Комарове.

На встрече обсуждались вопросы развития внутреннего и въездного туризма, в разговоре приняли участие заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, главы регионов округа.

По мнению полпреда, этническое разнообразие регионов ПФО способствует развитию культурно-познавательного и этнического туризма. В Приволжье много лечебно-оздоровительных комплексов и промышленных объектов, которые также являются привлекательными для туристов. Большим стимулом для развития туризма стало проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Нашим серьезным конкурентным преимуществом является и Волга — в соответствии со Стратегией развития туризма в РФ до 2035 года в рамках проекта «Великий Волжский путь» перспективными направлениями круизного туризма станут комбинированные речные и морские маршруты. Туристско-рекреационный кластер «Этническая Чувашия» и проект «Чувашия — сердце Волги» могут стать пунктами маршрутов «Великого Волжского пути».

Комментируя журналистам тему заседания, Михаил Игнатьев отметил, что регионы ПФО, особенно ближайшие соседи — Марий Эл, Чувашия и Татарстан — должны объединить усилия в привлечении туристического потока. «Татарстан — сильно продвинутый регион по развитию внутреннего туризма. Хотя тут нет таких возможностей, как в Крыму или Сочи, погодные условия другие. Мы берем лучшие практики и вместе, объединяя свои усилия, финансовые и человеческие ресурсы, получим значимый для всех результат», — сказал Глава республики.