В Кирове прошел окружной слет поисковых отрядов

VI окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт» прошел в начале октября в Кирове

В этом патриотическом форуме, проходящем при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, ежегодно принимают участие представители поисковых отрядов из 14 регионов округа.

Нынче от Чувашии на слет отправились 20 представителей поисковых отрядов республики, не раз участвовавшие в поисковых экспедициях, сообщают в Минобразования Чувашии. Это — ученики Новомуратской средней школы Комсомольского района (поисковый отряд «Наследие»), новочебоксарской школы № 9 (поисковый отряд «Прометей»), студенты ЧГПУ имени И.Я. Яковлева (поисковый отряд «Память»), ЧГУ имени И.Н. Ульянова (поисковый отряд «Георгиевская лента») и поисковики ЧРОО «Поисковое объединение «Алые маки». «Вы выполняете важную работу, сохраняя историческую память народа, — отметил в своем обращении к участникам поискового движения Игорь Комаров. — Вы на передовой борьбы за правдивое и объективное видение нашего прошлого, потерь и побед, без осознания чего невозможно движение в будущее».

На закрытии слета председатель совета регионального отделения «Поискового движения России» Евгений Шумилов, знакомый читателям «СЧ» как ведущий рубрик «Будем помнить» и «Календарь Победы», передал своей пензенской коллеге по поисковому движению Ларисе Казаковой медальон погибшего красноармейца Андрея Румянкова. Уроженец Пензенской области погиб в боях подо Ржевом, его останки, найденные поисковиками, были захоронены на мемориальном кладбище в прошлом году. А летом этого года поисковый отряд «Веда» нашел в Тверской области и медальон Румянкова с запиской, адресованной супруге.