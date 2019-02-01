«Чебоксарский элеватор» признан «Лучшей мельницей России»!

С 24 по 26 сентября 2019 года в Международной промышленной академии в г. Москва состоялась XVII Международная конференция «Мельница-2019». Актуальные вопросы переработки зерна, качества производимой продукции, модернизации и обновления отрасли обсудили в рамках конференции ведущие мукомолы страны, представители власти и отраслевые эксперты.

Предприятия и организации отрасли обсудили на конференции также состояние и развитие мукомольно-крупяной промышленности, а именно — ее обеспеченность современным оборудованием и технологиями, ее проблемы и перспективы.

В рамках Конференции постановлением Правления Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий на конференции «Мельница-2019» подведены итоги конкурса «Лучшая мельница России» по итогам работы за 2018 год.

В пятый раз за свою историю «Чебоксарский элеватор» — филиал акционерного общества «Чувашхлебопродукт» удостоен высшей общественной награды, учрежденной для поощрения передовых предприятий за выработку высококачественной продукции, внедрение передовых технологий в номинации среди мельзаводов мощностью переработки от 250 до 500 тонн зерна в сутки.

Награда «Лучшая мельница России» — это заслуга всего коллектива Чебоксарского элеватора, высокая оценка его работы и уважения традиций мукомольного дела.