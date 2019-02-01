Заслуженный успех кондитерской фабрики «АККОНД» на выставке «World Food-2019»

С 24 по 27 сентября кондитерская фабрика «АККОНД» приняла участие в одной из крупнейших в России выставок продуктов питания «World Food-2019» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

Вниманию многочисленных посетителей выставки «АККОНД» представил как широко известные бренды: «Птица дивная», «Отломи», «Добрянка», «Прохлада», «Ломтишка», «ТРИО» и др., так и последние разработки в области кондитерского производства. Особое внимание было уделено новинкам, которых только за последний год было выпущено более 70.

Посетителям и потенциальным партнерам пришлись по вкусу новые конфеты «Мартелетто» на основе сливочного суфле и мармелада со вкусом клубники и банана и уже хорошо знакомое печенье-сэндвич «ТРИО» со вкусом пломбира, которое было представлено на дегустационный конкурс «Продукт года-2019».

В рамках этого конкурса, на котором оценивались вкусовые качества, дизайн, соответствие требованиям по безопасности и маркировке, фабрикой «АККОНД» на суд независимой экспертной комиссии было заявлено пять продуктов, каждый из которых получил заслуженную высокую награду.

Так, за высокие показатели качества оригинальные конфеты «Отломи» на основе хрустящих вафель, мягкой карамели, арахиса и воздушного риса и конфеты «Прохлада» в новом дизайне с воздушной нугой и кокосовой стружкой были удостоены золотых медалей конкурса. Серебряными медалями были отмечены бисквитные десерты «Ломтишка» и «Бонифати» со вкусом клубники, а также оригинальное печенье «ТРИО» с кремовой начинкой со вкусом пломбира.

На сегодняшний день ассортимент кондитерской фабрики насчитывает более 300 наименований востребованных на рынке продуктов. Благодаря широкой сети партнеров и дистрибьютеров продукция «АККОНД» представлена на всей территории России и экспортируется более чем в 25 стран мира. В рамках выставки «World Food-2019» были проведены успешные переговоры по ведению бизнеса в новых направлениях на федеральном и международном уровнях с потенциальными партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Грузия, Китай, Вьетнам, Судан, Германия, США и многие другие).

К вопросам качества у АО «АККОНД» всегда самый серьезный подход. В сентябре фабрика прошла ресертификацию стандарта качества ISO 22000:2018, подтверждающего, что вся продукция производится на современном высокотехнологичном оборудовании из сырья и материалов высокого качества, как того требуют мировые стандарты.

За текущий год предприятие провело серьезную работу по модернизации производственных линий, которых на фабрике более 50-ти. Так, была введена новая дополнительная линия по производству вафельных десертов типа «Хуторок», запущена линия кремовых десертов типа «Фараделла», готовится к запуску линия по производству новых видов плиточного шоколада с крупными включениями. Внедрение инновационных проектов позволило увеличить производственную мощность на 15%.

Лояльность к продукции «АККОНД» ежегодно растет, о чем свидетельствуют успех на выставке «World Food-2019», подтвержденный высокими наградами за качество, и новые заключенные контракты с крупнейшими дистрибьютерами.

Светлана Петрова

АО «АККОНД» — предприятие с более чем 75-летней историей, сегодня является одной из ведущих кондитерских фабрик России. Кондитерская фабрика «АККОНД» — это свыше 50 технологических линий, ежегодно выпускающих около 100 тысяч тонн кондитерской продукции. Стабильно растущий спрос со стороны потребителей является мощным стимулом для увеличения продуктовой линейки и наращивания производства. Обновление и расширение ассортимента происходит за счет постоянных инвестиций в новые технологии, современное автоматизированное оборудование и высокое качество на всех этапах производства.