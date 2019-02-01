Прокуратура в этом году выявила более 800 нарушений в работе приставов

К сожалению, судебные приставы, на которых мы возлагаем серьезные надежды, оказавшись в роли взыскателей денег с должников, не всегда сами чтят закон при исполнении судебных актов и органов внесудебной юрисдикции. И даже, бывает, хитрят, дабы поскорее закрыть исполнительное производство.

Дело доходит до того, что перед прокурорами ставится задача принудительного исполнения приставами решений о взыскании задолженности по зарплате, налогам и сборам, долгов за поставленные жилищно-коммунальные услуги, алиментных платежей, а также удовлетворенных судами прокурорских исков. Эта тема обсуждалась на недавней коллегии под председательством прокурора республики Василия Пословского.

Статистические данные показывают, что в нынешнем году из общей подлежащей взысканию суммы в размере свыше 41,5 млрд рублей судебными приставами взыскано 3,5 млрд рублей, что составляет лишь 8,5% от всего объема задолженности.

Руководитель надзорного ведомства обратил внимание на имеющиеся проблемы взыскания алиментных платежей. Количество находящихся на исполнении «алиментных» производств немного уменьшилось, но при этом общая сумма подлежащих взысканию денег увеличилась на 14,2%. Василий Пословский особо подчеркнул, что работа по взысканию денег на содержание несовершеннолетних детей должна иметь первостепенное значение.

В тему Если отец забыл о дочери 36-летний житель Красночетайского района не выплатил на содержание родной дочери полмиллиона рублей. И по этой причине стал фигурантом уголовного дела. Местная прокуратура поддержала государственное обвинение. Установлено, что по решению суда на мужчину возложена обязанность по уплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Однако он без уважительных причин алименты не выплачивал и никаких действий по погашению задолженности не предпринимал, за что в нынешнем апреле был привлечен к административной ответственности в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Но и после этого должник не образумился. Не имея постоянного источника дохода, будучи молодым и здоровым, на работу не устраивался. В итоге общий алиментный долг перевалил за 500 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину признал. Суд наказал его исправительными работами сроком на полгода с удержанием 5% в доход государства. В прокуратуре республики отметили, что вынесение приговора не снимает обязанности осужденного оплатить имеющуюся задолженность по алиментам.

Отмечено, что больше всего нарушений судебные приставы допускают на стадии исполнения ранее возбужденных производств. Выявлены факты волокиты при совершении исполнительных действий, несвоевременного направления запросов об имущественном положении должника в уполномоченные органы и организации. Не всегда принимаются своевременные меры по установлению места жительства и работы должника, наличия у него банковских счетов и имущества, на которое может быть обращено взыскание, затягиваются сроки передачи на реализацию арестованного имущества.

По выводам прокуроров, широкое распространение получила практика необоснованного окончания исполнительных производств без их фактического исполнения. Нередко решения об их окончании мотивируются невозможностью взыскания в связи с отсутствием у должника имущества, на которое оно может быть обращено, без надлежащей проверки всех возможных сведений о наличии у должника такого имущества и принятия мер к их розыску. А в ряде случаев судебные приставы, «руководствуясь неправильно понимаемыми интересами службы и иной личной заинтересованностью», прекращают исполнительные производства, совершая при этом уголовно наказуемые деяния.

Так, за семь месяцев этого года в деятельности судебных приставов-исполнителей выявлено более 800 нарушений требований закона. Для их устранения прокурорами внесено 234 протеста на незаконные постановления приставов, в том числе и об окончании исполнительных производств. Также внесено 75 представлений, после рассмотрения которых 55 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокурорами в следственные органы направлено три проверочных материала, на основании которых в настоящее время возбуждены уголовные дела.