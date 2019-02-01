ХК «Чебоксары» набрал максимальные 6 очков по итогам трех матчей с «Оренбургом»

Хоккейный клуб «Чебоксары» стартовал в первенстве Высшей хоккейной лиги сезона-2019/20, добившись максимального — 6 очков — результата в трехматчевом противостоянии с «Оренбургом» дома.

Игры на «Чебоксары Арене» прошли в рамках второго тура соревнования (первый тур наша команда пропустила из-за отсутствия соперника: «Мордовия» снялась с турнира незадолго до его начала). К этому моменту, казалось бы, дебютант ВХЛ «Оренбург» достиг статуса лидера благодаря уверенным победам над «Красноярскими рысями». Близки к успеху оренбуржцы были и в Чебоксарах…

Камбэк – модное в современном спортивном сленге слово. Применяется в тех случаях, когда одна из команд уступает по ходу матча с разницей в два-три гола, находит в себе силы отыграться и, в конце концов, добивается победы. По старинке же это называется волей к победе. Ее-то в первом туре неоднократно и продемонстрировали чебоксарские «богатыри».

26 сентября. «Чебоксары» – «Оренбург» – 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Не наступила и середина первого периода стартовой встречи, а чебоксарская команда уже пропустила две шайбы. С учетом того, что для наших ребят это был первый официальный матч в сезоне, да еще и под руководством нового главного тренера Александра Протаповича, сложно было представить, как будут развиваться события в дальнейшем – полный провал или героическое спасение. Или, как вариант – «достойное» поражение с минимальным счетом.

К счастью, хозяева смогли не только восстановить равновесие (голы провели Антон Тихомиров и Антон Горбенко), но и вырвать победу – 3:2. На взгляд автора этих строк – справедливую: пропущенные голы стали скорее следствием ошибок нашей команды в обороне, а не тотального преимущества соперника в игре.

Победную шайбу наши забросили на исходе 58-й минуты игры, автором стал нападающий Максим Приступлюк. Через несколько минут форварда ждало не менее ответственное мероприятие: после финальной сирены на глазах у зрителей и партнеров по команде он сделал предложение своей девушке и получил заветный ответ «да»…

28 сентября. «Чебоксары” – «Оренбург» – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Настроение у Приступлюка по понятным причинам было хорошим, и он его усилил голом во втором матче. Точный бросок Максим нанес в первом периоде, но в начале второго наша команда позволила сопернику провести ответный гол.

И все же чебоксарцы дожали гостей. В третьем периоде команду вывел вперед Павел Никулин. А когда «Оренбург» пошел ва-банк и сменил вратаря на полевого игрока, тот же Никулин поразил пустые ворота. 3:1 – вторая победа ХК «Чебоксары».

29 сентября. «Чебоксары” – «Оренбург» – 5:3 (0:3, 2:0, 3:0).

Настоящий спектакль разыгрался в третьей серии нашей «трилогии».

В первом периоде мы умудрились пропустить сразу три шайбы. Возможно, после третьей пропущенной шайбы кто-то из зрителей в сердцах покинул трибуны и отправился домой. Какого же было (бы) его удивление, когда он узнал окончательный счет матча. Еще во второй 20-минутке наши сократили отставание, а в третьей смогли сравнять счет, забросить победную шайбу и укрепить свое преимущество, вновь отправив шайбу в пустые ворота. В это время на трибунах «Чебоксары Арена» раздавалось хоровое «МО-ЛОД-ЦЫ!» от тех, кто верил в успех до конца.

В составе «Чебоксар» в этом матче отличились Иван Красноперов, Алексей Лешков, Сергей Пискунов, Руслан Швецов и Николай Патрушев.

Тема для размышления

Итак, чебоксарская команда проявила характер и волю к победе, и это хорошо. Однако то, что она так слабо проводит стартовые отрезки, дает повод для размышлений. К следующим матчам (5, 6 и 8 октября нам играть с «Челнами» в гостях) главный тренер Александр Протапович наверняка постарается свести эти недочеты к минимуму. По горячим же следам, на пресс-конференции, он сослался на отсутствие игровой практики ХК.

В турнирной таблице «Чебоксары» занимают четвертое место, всего на два балла отставая от предстоящего соперника, команды «Челны». При этом челнинцы на момент написания этого материала сыграли на два матча больше. По потерянным же очкам ХК «Чебоксары» — лидер.

Следующие домашние матчи «Чебоксары» проведут 19, 20 и 22 октября – против ХК «Динамо-Алтай».

Кстати, 9 сентября наш клуб провел встречу с болельщиками, на которой презентовал состав игроков, тренерский штаб, а также ответил на вопросы гостей. Надо полагать, что после таких встреч и проявленного игроками на льду характера число зрителей на трибунах увеличится. Пока же, по данным лиги, наибольший интерес вызвала первая игра «Чебоксар» против «Оренбурга» — 1280 человек.

Владимир Нардин

Фото gcheb.cap.ru