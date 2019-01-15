Жительница Чебоксар обворовала прихожан храма

Суд установил, что в конце июня этого года женщина днем находилась в храме Новомучеников и Исповедников Российских по проспекту Тракторостроителей. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она похитила висевшую на скамейке дамскую сумку прихожанки, в которой находился кошелек с деньгами. Хозяйке сумки был причинен ущерб на сумму 4000 рублей. Позже добычей стала сумка другой женщины с сотовым телефоном, золотым крестиком, очками и деньгами, ущерб — более 11 тысяч рублей. Воровка положила глаз и на рюкзак еще одной прихожанки, но была задержана служителями храма.

В суде обвиняемая призналась в совершенном преступлении и попросила вынести ей приговор в особом порядке — без проведения судебного разбирательства. Учитывая, что фигурантка дела ранее к уголовной ответственности не привлекалась, добровольно возместила причиненный потерпевшим ущерб, с 2015 года находится на диспансерном наблюдении с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия», суд назначил ей не самое суровое наказание: за серию краж имущества прихожан она приговорена к 400 часам обязательных работ.