Попросили подумать о газетах

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ассортимент газетных киосков может быть расширен за счет прохладительных напитков и кондитерских изделий. Продумать такую возможность Владимир Путин поручил по итогам встречи с руководителями российских печатных СМИ, сообщает «Российская газета».

Правительству также поручено обсудить целесообразность стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию, представить предложения о поправках в налоговое законодательство и разработать другие правовые нормы, упрощающие работу СМИ.

При участии Союза предприятий печатной индустрии Кабмин должен рассмотреть и вопрос о нормативах минимальной обеспеченности населения газетами и журналами.

Опубликовано: 27 сентября 2019 г.


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