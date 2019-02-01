Попросили подумать о газетах

Ассортимент газетных киосков может быть расширен за счет прохладительных напитков и кондитерских изделий. Продумать такую возможность Владимир Путин поручил по итогам встречи с руководителями российских печатных СМИ, сообщает «Российская газета».

Правительству также поручено обсудить целесообразность стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию, представить предложения о поправках в налоговое законодательство и разработать другие правовые нормы, упрощающие работу СМИ.

При участии Союза предприятий печатной индустрии Кабмин должен рассмотреть и вопрос о нормативах минимальной обеспеченности населения газетами и журналами.