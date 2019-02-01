Внимательными должны быть и врачи, и пациенты

Лечение без осложнений

Главный постулат медицины «не навреди» означает, что после лечения пациенту не должно стать хуже. Увы, это не всегда получается даже при правильных действиях врачей. Статистика — вещь упрямая, а она говорит, что каждый десятый человек, попавший в стационар или поликлинику, может по тем или иным причинам получить осложнение. Это не значит, что страдает именно столько народу, речь именно о рисках. Любой вид, форма и условия оказания медицинской помощи сопровождаются возможностью получить неблагоприятную реакцию.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоилась безопасностью пациентов во всем мире. И на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения решили объявить 17 сентября Всемирным днем безопасности пациентов. Это решение поддержали 194 страны и даже разработали необходимые документы, чтобы и медики, и больные могли уменьшить риск неудачного лечения. Россия также подключилась к этому процессу.

Существуют риски, о которых нужно знать каждому. Причем им подвержены пациенты в странах с самым разным уровнем дохода, ведь человеку свойственно ошибаться. Например, людей можно перепутать, когда лежат два однофамильца. Поэтому больного необходимо идентифицировать, чтобы не назначить лекарства одного человека другому. В некоторых стационарах стали надевать на руки госпитализированных браслеты, на которых указаны их фамилии, имена и возраст.

Справка «СЧ» Согласно оценкам ВОЗ, ежегодно в стационарных медицинских учреждениях стран с низким и средним уровнями доходов происходит 134 миллиона неблагоприятных событий, которые становятся сопутствующими факторами 2,6 миллиона случаев смерти. А в экономически развитых странах вред при оказании стационарной помощи наносится каждому десятому пациенту.

Случается, что возникает путаница с анализами, результатами исследований, а это чревато неадекватными назначениями. Бывает, что путают орган, на котором нужно провести операцию. Есть риск подхватить во время лечения внутрибольничную инфекцию…

Девиз в этом году у нас в стране: «Культура безопасности — ответственность каждого». Что предлагают медикам? Первое и очень важное: слушать пациента. Нередко врачи и медсестры просто выполняют свою работу, не ставя в известность человека о манипуляциях, которым его подвергают. Часто это вызвано перегруженностью медицинских работников, отсутствием у них времени. Разговаривая с пациентом о предстоящей процедуре или назначениях, можно исключить варианты осложнений от введения препаратов, снизить его тревожность перед хирургическим вмешательством.

Но и пациенты должны занимать активную позицию, ведь бывает, что они сами не хотят знать подробности своего лечения. Тем не менее они должны честно рассказывать о своих симптомах, выполнять назначения врача, предупреждать об ухудшении самочувствия, если оно проявилось, например, после приема препаратов. Не менее активную позицию должны занимать и родственники больных, которые, случается, уговаривают их нарушить режим, отменить препараты, обратиться к народной медицине, заменив ею назначенные лекарства.

В нашей республике День безопасности пациентов прошел в каждой больнице, а для журналистов Министерство здравоохранения совместно с Росздравнадзором провели брифинг. Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Чувашии Татьяна Аносова рассказала, как обеспечивается и контролируется безопасность пациентов в медицинских организациях. Она заверила, что все вакцины от гриппа, поступающие в поликлиники Чувашии, соответствуют требованиям нормативной документации. Кстати, по ее словам, за последние два года у нас не было выявлено ни одного случая фальсификации лекарственных препаратов.

Ольга Дмитриева