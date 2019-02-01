Педагог из Вурнар участвует во Всероссийском конкурсе «Учитель года»

В городе Грозном стартовал заключительный этап 30-го Всероссийского конкурса «Учитель года». На юбилейный педагогический турнир собрались 85 участников со всей страны. В их числе — учитель английского языка Вурнарской средней школы № 2 Ольга Физер.

Напомним, именно она стала победительницей республиканского конкурса, прошедшего минувшей весной. Кстати, то было не первое участие Ольги Валериановны в региональных испытаниях «Учителя года». В 2015 году она попала в пятерку лучших, однако не заняла первого места. «Для меня это не стало трагедией, — призналась конкурсантка. — Я сделала для себя выводы, чего не хватило до победы, и продолжила заниматься, развиваться, работать». Когда-то своему педагогу Ольга Физер дала слово стать лучшим учителем республики. Спустя годы благодаря своей целеустремленности она выполнила обещание, и более того — подняла планку еще выше, бросив вызов лучшим педагогам страны…

Заключительный этап Всероссийского конкурса состоит из трех частей: «учитель-профессионал», «учитель-мастер» и «учитель-лидер». Сейчас в Грозном идет первый тур: участникам необходимо дать урок и провести внеурочное мероприятие. Причем за работой конкурсантов можно наблюдать онлайн на официальном сайте конкурса.

Учитель из Вурнар уже провела урок английского языка в Грозненской математической школе № 1 имени Х.И. Ибрагимова в 10-м классе. Как сообщают в Минобразования Чувашии, это был не просто урок иностранного, во время занятия педагог смогла еще и заинтересовать ребят темой создания собственного бизнес-проекта, в котором им понадобится проявить свое творчество. Следующее испытание участнице предстоит пройти в пятницу.

По итогам первого тура отберут 15 лауреатов. Если Ольга Валериановна войдет в их число, она продолжит борьбу дальше. На втором этапе конкурсантам необходимо будет провести мастер-класс и защитить свой образовательный проект. Пятерка лидеров отправится в Москву, где их ожидают последние два испытания — «Публичная лекция» и «Разговор с министром». Имя же победителя конкурса «Учитель года России–2019» будет названо 4 октября на церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце.