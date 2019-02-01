Налогообложение нежилых объектов зависит от их использования

С сентября нынешнего года межведомственная комиссия при Минюсте Чувашии проведет обследование объектов недвижимости административно-делового назначения и торговых центров, а также нежилых помещений в них. Необходимо определить их фактическое использование в целях включения (исключения) в перечень для налогообложения на 2020 год.

Как пояснили в министерстве, эти мероприятия проводятся для окончательного формирования Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2020 году налоговая база определяется исходя из их кадастровой стоимости. К сведению, предварительный перечень объектов размещен на сайте министерства (баннер «Налог от кадастровой стоимости»).

Минюст обращает внимание: если собственник объекта нежилого фонда не согласен с результатами его обследования, он вправе в течение 40 календарных дней со дня направления акта обследования обратиться в межведомственную комиссию с заявлением о пересмотре определения вида фактического использования. Основная задача комиссии — урегулирование спорных вопросов, возникающих при несогласии собственника с результатами обследования в досудебном порядке.

Учитывая большую важность этих мероприятий, Минюст Чувашии просит собственников оказывать содействие и принимать непосредственное участие в их проведении. Кстати, «Советская Чувашия» с самого начала проведения в республике мероприятий по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости и в связи с этим об изменениях в налогообложении держит под контролем эту социально-значимую тему.