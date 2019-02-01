Гонки на набережной в Чебоксарах закончились гибелью мотоциклиста и его пассажирки

Никто из компании молодых людей, собравшихся в субботний вечер на Московской набережной в Чебоксарах, не ожидал такого трагического финала. Судя по видео, которое снимал на телефон кто-то из компании, чебоксарцы решили устроить в пешеходной зоне гонки на мотоциклах, не обращая внимания на прохожих и велосипедистов. Там же, среди шумной веселой толпы, возле ревущих мотоциклов, мелькает и ребенок — за кадром его несколько раз окликают по имени и просят держаться поближе к отцу.

Длинноволосая стройная блондинка эффектно, словно модель, проходит перед объективом и садится на «Сузуки», после чего пара стремительно уносится вдаль. Дальше — кадры не для слабонервных. Мотоцикл несется обратно практически прямо на людей, сбивает девушку, которая стояла на дороге, и на мокром после дождя покрытии теряет управление.

Мгновенная и нелепая смерть: пассажирка летит головой на раздвижные металлические ворота, водитель — на асфальт. Оба без защитных шлемов, погибли на месте происшествия, на глазах друзей. Если бы мотоцикл понесло в другую сторону, жертв было бы еще больше. Погибший — 29-летний безработный из Чебоксар, пассажирка — 26-летняя жительница Марий Эл…

По данным УГИБДД МВД по Чувашской Республике, в 2014 году молодой человек был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения, но права сдал не сразу, а только осенью прошлого года. С этого времени, по нормам закона, и начался отсчет срока лишения прав. Кроме того у чебоксарца не было и соответствующей категории на вождение мотоцикла. По факту ДТП проводится проверка. Врио министра внутренних дел по Чувашской Республике полковник полиции Александр Смирнов дал указание УМВД России по г. Чебоксары и УГИБДД разобраться в причинах и условиях, сопутствующих данному резонансному ДТП.