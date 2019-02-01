Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

 

ГЕННАДИЙ МЕДВЕДЕВ, председатель Союза театральных деятелей Чувашии: 

«Символично включение Чувашии в фестиваль школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье». Это новый проект полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова… «Театральное Приволжье» — своевременный и правильный проект. Пока проводился региональный этап, мы увидели увлеченных и влюбленных в мир театра школьников и студентов, которые играют уже почти как настоящие профессионалы. Проект позволил познакомиться с творчеством соседей, это тоже очень ценный опыт для всех участников, а для нас возможность оценить уровень школьных и студенческих театральных коллективов округа. Ждем финал фестиваля, уверен, что признание придет к талантливейшим коллективам».

Опубликовано: 20 сентября 2019 г.


Читайте также:

Победителям международных ученических олимпиад обещана премия в миллион рублей
Обязательный ЕГЭ в России «отпраздновал» юбилей
Нахимовец из Чебоксар не прочь стать адмиралом
Выпускные экзамены в 2019 году ждут изменения
Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашии
В каких масштабных слетах и форумах участвовали молодые лидеры ЧГУ
В Аликовском районе пенсионеры сели за парты
В Шумерлинском районе открытие Года театра отметили литературно-музыкальной постановкой

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.