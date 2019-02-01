ГЕННАДИЙ МЕДВЕДЕВ, председатель Союза театральных деятелей Чувашии:

«Символично включение Чувашии в фестиваль школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье». Это новый проект полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова… «Театральное Приволжье» — своевременный и правильный проект. Пока проводился региональный этап, мы увидели увлеченных и влюбленных в мир театра школьников и студентов, которые играют уже почти как настоящие профессионалы. Проект позволил познакомиться с творчеством соседей, это тоже очень ценный опыт для всех участников, а для нас возможность оценить уровень школьных и студенческих театральных коллективов округа. Ждем финал фестиваля, уверен, что признание придет к талантливейшим коллективам».