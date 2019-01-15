Лучшие годы жизни подарили дети

ВУРНАРСКИЙ РАЙОН. На генеалогическом древе семьи Красновых из села Орауши фотокарточки Анатолия Васильевича и Анфисы Клементьевны расположены у самого основания. Отсюда и пошло пять веток, давших начало многим другим веточкам.

«Такое дерево не согнуть и не сломать!» — довольны зачинатели рода подарком детей и внуков, поздравивших таким образом их с 60-летним юбилеем совместной жизни. Несмотря на солидный семейный стаж, супруги по-прежнему души друг в друге не чают и берегут свой долгий союз.

А знали они друг друга еще с детства. Анатолий Васильевич после окончания школы выучился на каменщика, работал на стройках республики и страны. После службы в армии на Дальнем Востоке вернулся домой и увидел повзрослевшую Анфису. Она в то время работала в колхозе дояркой. Молодые люди дружили два года, а потом в один из погожих осенних деньков 1959 года поженились. Оба трудились в строительной отрасли. По кирпичику построили и свою семью, дав жизнь пятерым прекрасным детям, с которыми, по признанию юбиляров, связаны и лучшие их годы жизни…

Поздравили супругов с бриллиантовой свадьбой не только родные, но и представители районного отдела ЗАГС и администрации Хирпосинского сельского поселения. После чего Анатолий Васильевич и Анфиса Клементьевна расписались в книге юбиляров семейной жизни.

Фото cap.ru. Чествовать юбиляров семейной жизни в районах и городах республики стало доброй традицией.