Уборка после лета

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В понедельник в Чебоксарах дали старт осенним экологическим мероприятиям.

До 20 октября в городе высадят 300 деревьев и 1500 кустарников, заложат 15 новых и благоустроят шесть существующих зеленых уголков, сообщают в администрации Чебоксар. В чувашской столице также проведут работы по ликвидации несанкционированных свалок и мест скопления мусора. Экологические субботники пройдут в скверах, парках, аллеях, в лесных массивах, по берегам малых рек и у родников. В порядок приведут придорожные полосы, придомовые и внутриквартальные территории, территории гаражных кооперативов, учебных заведений, детских садов, учреждений культуры, спорта и здравоохранения.

Опубликовано: 17 сентября 2019 г.


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