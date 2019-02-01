Уборка после лета

В понедельник в Чебоксарах дали старт осенним экологическим мероприятиям.

До 20 октября в городе высадят 300 деревьев и 1500 кустарников, заложат 15 новых и благоустроят шесть существующих зеленых уголков, сообщают в администрации Чебоксар. В чувашской столице также проведут работы по ликвидации несанкционированных свалок и мест скопления мусора. Экологические субботники пройдут в скверах, парках, аллеях, в лесных массивах, по берегам малых рек и у родников. В порядок приведут придорожные полосы, придомовые и внутриквартальные территории, территории гаражных кооперативов, учебных заведений, детских садов, учреждений культуры, спорта и здравоохранения.