«Зарничники» идут в разведку

Чувашские школьники борются за победу в окружной военно-спортивной игре

На плацу Оренбургского президентского кадетского училища состоялась торжественная церемония открытия VII окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья — 2019». В числе двух сотен юнармейцев в составе команд Приволжского федерального округа и 14 молодых бойцов чебоксарской школы № 2.

Напомним, ребята победили в отборочных республиканских военно-спортивных играх, проходивших в июне, чем заслужили право представлять регион в финале. Несмотря на каникулы, отдыхали юнармейцы недолго, больше тренировались под руководством опытных наставников в спорткомплексах, занимались плаванием, оттачивали строевую подготовку и другие навыки военного дела, чтобы достойно выступить на окружном турнире.

Традиционно база «зарничников» Приволжья развернулась на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Самородово» в Оренбургской области. Ребята уже поучаствовали в торжественном открытии и прошли ряд испытаний: преодолели полосу препятствий, показали свои умения в метании учебной гранаты и силовой гимнастике, за которую, к слову, получили свое первое призовое место, показав третий результат среди 14 команд. Отличились и в плавании, заняв вторую позицию в тройке лидеров.

Ну а впереди у школьников — кросс, строевая подготовка, разборка-сборка автомата, стрельба и интеллектуальные конкурсы. В этом году к традиционным дисциплинам добавились и другие. Вместо спортивного ориентирования участникам предстоит преодолеть шесть непростых этапов туристической полосы протяженностью 500 метров. Впервые пройдет сдача норматива на время по снаряжению магазина автомата АК-74 учебными патронами. А самым зрелищным испытанием станет тактическая игра, где будет и разведка позиций соперника, и преодоление всевозможных препятствий, и оказание первой медпомощи условно раненым бойцам. Здесь мальчишки и девчонки покажут все, на что способны.

Соревновательную часть дополнит и яркий культурно-развлекательный блок: кроме посещения музеев и выставочного комплекса «Салют, Победа!», юнармейцев ждут встречи с ветеранами боевых действий, военно-исторический квест, просмотры фильмов о войне и защитниках Родины.

Фото vk.com. Строевая подготовка — одно из 16 состязаний «Зарницы Поволжья».

Справка «СЧ» Первую и пока единственную победу на «Зарнице Поволжья» республике принесли юные патриоты Батыревской средней общеобразовательной школы № 1 в 2017 году.

ДОСЛОВНО

РИНАТ ГИЛЬМУТДИНОВ,

главный федеральный инспектор по Оренбургской области:

«Зарница Поволжья» является одним из самых масштабных патриотических проектов Приволжского федерального округа, который в настоящее время объединяет сотни тысяч молодых людей. Для нас очень значимо, что VII окружной финал проходит в преддверии Года Памяти и Славы, объявленного Указом Президента Российской Федерации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В парадном строю «Зарницы» — лучшие команды регионов Приволжья, правнуки поколения победителей, в чьих сердцах жив дух патриотизма, преемственности поколений, любви к Родине, гордости за ее историю. Насыщенная программа игры позволит каждой команде сполна реализовать свой потенциал и лидерские качества, найти новых друзей».