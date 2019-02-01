Где чиновники богаче?

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками.

Как сообщает РБК, самые высокие зарплаты получают муниципальные управленцы в Ямало-Ненецком (133 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском (97 тыс. рублей) автономных округах. При этом самые низкие выплаты у их коллег в Псковской области и Забайкальском крае. В абсолютном выражении на Ямале чиновники зарабатывают в семь раз больше, чем под Псковом (18 тыс. рублей).

В 14 из 85 субъектов муниципальные госслужащие зарабатывают больше, чем средний местный житель. Так, в ЯНАО они получают больше примерно на треть. Такие показатели, в частности, зафиксированы на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму. Зарплата столичных чиновников составляет 91 тыс. рублей, петербургских — 56 тыс. рублей.

Опубликовано: 5 сентября 2019 г.


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