В Чебоксарах начнут штрафовать за парковку на газонах

Государственным Советом Чувашии приняты изменения в Закон Чувашской Республики «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» в части ужесточения наказания за нарушение правил благоустройства территорий. С законодательной инициативой выступили глава города Чебоксары Евгений Кадышев, заместитель главы города Николай Владимиров, депутаты Чебоксарского городского собрания депутатов.

Поправками вводится административная ответственность за размещение автомобилей на озелененных территориях, детских и спортивных площадках в нарушение правил благоустройства территорий муниципальных образований республики.

За первое подобное нарушение для граждан предусмотрено предупреждение либо штраф в размере 1000-2000 руб., для должностных лиц — штраф 2000-5000 руб, для юридических лиц — 5000-20000 руб. Если нарушение допущено повторно в течение года, сумма штрафа для граждан уже составит 2000-5000 руб., для должностных лиц — 3000-7000 руб, для юридических лиц — 20000-50000 руб.

Для увеличения количества парковочных мест во дворах глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков рекомендовал жителям активнее участвовать в конкурсе инициативного бюджетирования строительства парковок, а главам администраций районов города — предусмотреть возможность ввода новых автостоянок.