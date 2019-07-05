МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ

Глава Чувашии

«Чувашия в числе первых 16 российских регионов в 2018 году приступила к реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», которая в 2019 году трансформировалась в одноименный национальный проект. Мы будем направлять свои управленческие команды для того, чтобы перенимать наработанные лучшие практики. Главная наша задача в том, чтобы улучшить качество управленческих процессов. Это ключевой вопрос и ключевая проблема, от решения которой зависит эффективность развития экономики в целом, а также качество оказания государственных и муниципальных услуг».