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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ
Глава Чувашии

«Чувашия в числе первых 16 российских регионов в 2018 году приступила к реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», которая в 2019 году трансформировалась в одноименный национальный проект. Мы будем направлять свои управленческие команды для того, чтобы перенимать наработанные лучшие практики. Главная наша задача в том, чтобы улучшить качество управленческих процессов. Это ключевой вопрос и ключевая проблема, от решения которой зависит эффективность развития экономики в целом, а также качество оказания государственных и муниципальных услуг».

Опубликовано: 5 июля 2019 г.


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