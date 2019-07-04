В работе Батыревского полигона бытовых отходов выявлены многочисленные нарушения

Прокуратура выявила многочисленные нарушения при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов в Батыревском районе.

А точнее — в деятельности ООО «Полигон», которое его эксплуатирует. Так, на полигоне не проводили обработку ходовой части мусоровозов дезсредствами. Поступающие отходы беспорядочно складировались по всей площади полигона, надлежащая работа по их уплотнению и промежуточной изоляции грунтом не осуществлялась, не было установленной санитарно-защитной зоны. Частичное отсутствие ограждений по периметру полигона привело к тому, что мусор начал складироваться на соседнем земельном участке сельскохозяйственного назначения, что недопустимо. Помимо этого, организацией своевременно не проведена инвентаризация объекта, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды проводился ею не в полной мере.

В связи с тем, что выявленные нарушения создают угрозу загрязнения окружающей среды, районная прокуратура возбудила административные дела по фактам нарушений, связанных с несоблюдением экологических и санитарных требований при обращении с отходами. По результатам их рассмотрения ООО «Полигон» и его руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 170 тыс. рублей.

В ходе проверки взяты образцы почвы в непосредственной близости от полигона, где также незаконно складировали отходы, для проведения экспертизы на предмет наличия там загрязнений и установления размера причиненного ущерба экологии, сообщили в прокуратуре республики.