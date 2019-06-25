В Чувашии прошел XVII Всероссийский конкурс «Русь мастеровая»

Второй год Всероссийский конкурс народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» проходит в Мариинском Посаде. Семнадцатый по счету конкурс, проводившийся в рамках празднования Дня республики, принял 80 участников из трех десятков российских регионов, в том числе Архангельской, Владимирской, Нижегородской, Ярославской областей, республик Башкортостан, Крым, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, из Пермского и Краснодарского краев.

Шатры мастеров, правда, в этом году появились и в Чебоксарах, непосредственно в праздничный день 24 июня, перед оглашением имени главного победителя и получения им приза из рук Главы Чувашии Михаила Игнатьева. Призы и дипломы вечером праздничного дня получили также победители в каждой из 10 номинаций.

Но сам конкурс, где за один день, 23 июня, народные умельцы создавали свои шедевры в режиме реального времени, развернулся в старинном купеческом городе, практически на берегу Волги.

По словам заведующей отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова Юлии Ивановой, задача «Руси мастеровой» – показать высочайший уровень мастерства народных умельцев. Поэтому и жюри и организаторы подходят здесь ко всему с большим тщанием и немалой строгостью. Такой конкурс – хоть и праздник, но совсем не легкая прогулка для участников, а определенное испытание. Если у себя дома или в мастерской человек творит с толком, чувством, расстановкой и не показывая, мягко говоря, несведущему «полработы», то состязание на время и на глазах у всех оставляет «толк и чувство», но требует еще собранности и человеческой открытости.

Конкурс придуман еще в начале 2000-х во время оформления команды российских умельцев – участников подобных состязаний в Беларуси, когда оказалось, что у наших мастеров, непревзойденных на выставках, нет опыта соревнования вживую. «Русь мастеровая» и стала такой уникальной практикой, смысл которой – выявить лучших мастеров России, развивать межрегиональное сотрудничество по сохранению и возрождению народных традиций и стимулировать интерес современных мастеров к наследию предков.

Торжественное открытие XVII «Руси мастеровой» состоялось на главной площади Мариинского Посада. Год театра подсказал организаторам (конкурс проводится как федеральным так и республиканским Минкультуры, Российским Домом народного творчества и Республиканским центром народного творчества) яркую форму его проведения в виде представления с каруселями, театром Петрушки, шарманщиками и даже лубочными телегами, где главными героями стали балаганный дед, барыня и скоморохи. Кстати, заканчивался марпосадский праздничный день и вовсе венецианским карнавалом.

Председатель жюри конкурса, народный художник России Николай Гущин порадовался, что количество участников конкурса каждый год растет. Однако пожелал на следующий год, к 100-летию образования Чувашской автономии, иметь здесь не менее сотни умельцев со всей страны. Как говорится – идешь сам, возьми за руку друга. По словам уважаемого гостя, с народными промыслами в стране проблема не в том, что мы чего-то не умеем, а просто пока не хватает возможностей развернуться во всю ширь и мощь. Хотя сейчас уже конкурс начал свое активное шествие по всей стране. Существует уже и «Дальний Восток мастеровой» и «Урал мастеровой», на этой основе расцвели и другие региональные праздники.

По условиям конкурса участники в течение восьми часов на глазах изумленной публики готовили свои произведения на заданную тему. Нынешняя тема – Праздник. На старт вышли ткачи, вышивальщицы, мастера по текстильным куклам и художественному бисеру, глиняной игрушке и резьбе и росписи по дереву. Им не мешала ни тридцатиградусная жара, ни тысячи любопытных глаз. Хотя, как призналась одна из участниц, напряжение и пот ручьем были немалыми. Члены жюри и вовсе назвали такую работу творческим подвигом. Особенно трудно на скорую руку сотворить вышивку, хрупкие изделия из бересты или, например, фитоживопись из трав и цветов. Такие мастерицы – буквально царевны, будто вынимающие ковры из рукава.

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Награда для умельца

У «Руси мастеровой» есть свой неповторимый приз для победителя. Пять лет назад для этого конкурса был придуман своеобразный «Оскар», фигуры для которого придумывали и создавали мастера Ирина и Александр Якушкины из города Скопин Рязанской области, славящегося своей фабрикой художественной керамики и престижным фестивалем гончаров. В прошлом году приз был кованым – разработка петербургского художника Анастасии Александровой. А нынче «Оскара» для умельцев сделал художник-резчик из Чувашии Леонид Николаев. И получить такой приз – с символикой и декором «Руси мастеровой», отражающий знаменательность и уникальность события, большая честь для мастера-победителя.

Правда, с номинациями в этом году вышло не совсем гладко. Курирующая конкурс Юлия Иванова на итоговом круглом столе конкурса высказала несколько слов разочарования в том, что не набралось участников на две номинации. Особенно обидно было за гончаров, которых не оказалось в списке победителей: мастер из Мордовии оказался единственным в этом году гончаром, и ему просто не с кем было соревноваться. По условиям конкурса это лишило его права участия. Что и удивительно – ведь и в самой Чувашии можно было найти гончаров для состязания, чтобы хотя бы поддержать товарищей по искусству.

Тем более, что этот конкурс – очень важное дело для музейного мира всей страны. Ведущий специалист Российского этнографического музея Наталья Калашникова уверена, что эксперты, которые так много знают о промыслах по книжкам, благодаря «Руси мастеровой» хорошо видят, что происходит в народном творчестве сегодня.

– Конкурс получился богатым на открытия, – согласен с коллегами исследователь чувашского народного творчества Геннадий Иванов-Орков, – мы в жюри старались ко всем относиться равно. А во время работы мастеров и советовали, и направляли, чтобы каждый закончил свою работу вовремя. Увы, не всем это удалось.

Надо сказать, что нынче, в отличие от прежних конкурсов, условия были жестче – бывали годы, когда на создание произведения давалось два дня, а не один. Так что стресса участникам хватило. Возможно, и поэтому не у всех получилось уложиться в новый формат. Но у тех, кто выполнил работу, по словам строгого жюри и музейщиков, получились настоящие экспонаты 21 века, которые совсем скоро могут оказаться в лучших музеях.

Подводя итоги нынешнего конкурса, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев тут же «придумал» тему конкурса следующего года –100-летие создания Чувашской автономии. И пообещал умельцам, что работы будут закуплены республикой.

Фото Олега Мальцева