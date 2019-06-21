В столице Чувашии проходит Чебоксарский культурный форум

Экономика должна быть культурной

Вклад культуры в экономику и улучшение качества жизни регионов сегодня – один из приоритетных вопросов государственной повестки. Каким образом культура взаимодействует с экономикой и как сделать это взаимодействие эффективным? Как регионы могут использовать исторически сложившиеся в них культурные феномены для улучшения качества экономики? Насколько важна роль бизнеса в культурном развитии, и насколько сильное влияние культурная среда оказывает на бизнес? Об этом идет речь на Чебоксарском культурном форуме, открывшемся сегодня в Чувашском театре оперы и балета.

В таком вот обновленном виде нынче предстал традиционный экономический форум, проводившийся в рамках Дня республики. В нем, наряду с представителями органов власти и бизнеса, участвуют работники учреждений культуры и туризма. В деловой программе немалое место отведено именно вопросам регионального развития в этих сферах, созданию комфортной жизненной среды. Как сказал в своем приветствии премьер-министр республики Иван Моторин, этот фактор уже не вторичный в инвестиционной привлекательности региона, он стоит в одном ряду с благоприятными административными условиями для реализации тех или иных проектов.

Иными словами, перефразируя известное изречение, экономика должна стать не просто экономной, но и культурной. Не случайно среди экспертов форума, наряду с вице-президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуардом Омаровым также зав. отделом Роскультурпроекта Инна Голышева, член Общественной палаты РФ Дмитрий Донсков. А также три эксперта из Японии: Ивао Охаси – советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков, Окадо Кунио – директор представительства Японского бизнес-клуба в России, Ютака Кунугида – директор Японского центра в Нижнем Новгороде. Причем все они выступали на отличном русском языке.

Один из ведущих — редакционный директор Forbes Николай Усков даже заметил, мол, ему бы так владеть японским… В напарницах у него — ведущая программы «Доброе утро» на 1 канале, модератор ток-шоу «Большая игра» Марина Ким. Жители республики смогли познакомиться с ней во время недавней акции «Стань первым!», о чем Марина не преминула вспомнить с просто восторженными словами.

Инна Голышева рассказала, как идет реализация национального проекта «Культура». Затронула также тему, каким образом регионы могут использовать исторически сложившиеся в них культурные феномены. И, в свою очередь, насколько важна роль бизнеса в культурном развитии региона.

Ивао Охаси говорил о формах культурного сотрудничества между Японией и Россией, о том, как диалог культур может улучшить экономическое взаимодействие. А его коллега Окадо Кунио коснулся культурных и национальных особенностей в развитии бизнеса между двумя странами. При этом показал неплохие знания русской культуры — один из любимых писателей в стране Восходящего Солнца, оказывается, Достоевский…

В рамках пленарного заседания состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Лучший МФЦ». Потом прошло подписание соглашений о сотрудничестве между правительством Чувашии и Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» и о сотрудничестве между ЧРО ООО «СоюзМаш России» и МЦК «Чебоксарский электромеханический колледж».

Во второй половине дня на площадках Республиканского бизнес-инкубатора, Чувашского государственного института культуры и искусств, Центра дизайна и интерьера, Чувашского национального музея прошли заседания круглых столов по самым различным темам. В том числе «Грантовая поддержке НКО в рамках национального проекта «Культура», «Национальный проект «Культура» как фактор устойчивого развития региона», «Этническая культура в современном мире».