Долги по зарплате ГУП «Чувашавтотранс» выплатят из средств резервного фонда Чувашии

Как стало известно, из Резервного фонда Чувашской Республики будут направлены 57 млн. рублей на погашение задолженности по заработной плате бывшим работникам ГУП «Чувашавтотранс». Об этом сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Александр Николаев.

«7 июня в Арбитражном суде был рассмотрен вопрос об изменении очередности погашения выплат, в том числе перед бывшими сотрудникам предприятия, — приводит его слова официальный сайт министерства. — По результатам заседания было принято положительное решение об изменении очередности выплат. Первоочередность отдана погашению задолженности перед бывшими сотрудниками Чувашавтотранса, в части выплаты заработной платы и дополнительных социальных выплат».

Правительством республики принято решение о выделении 57 млн. рублей из Резервного фонда Чувашской Республики. Данные средства будут направлены на погашение задолженности по заработной плате бывшим сотрудникам Чувашавтотранса.

Также ведется соответствующая работа по объектам, которые находятся в конкурсной массе.

Составлен соответствующий график погашения задолженности заработной платы перед бывшими работниками ГУП «Чувашавтотранс», которая будет погашаться в установленные законодательством сроки.