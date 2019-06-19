В Чувашии увеличилось количество организаций-банкротов — должников по зарплате

Управляй, но про закон не забывай

В нынешнем году в Чувашии увеличилось количество организаций-банкротов, имеющих задолженность по заработной плате. По данным Минтруда республики, на начало года насчитывалось 13 таких предприятий, а уже к марту их число возросло до 22.

Сейчас долги по зарплате имеют порядка 20 организаций, по которым общая задолженность составляет свыше 140 миллионов рублей. Ее снижение на предприятиях-банкротах — одна из актуальных задач в республике. Именно этот злободневный вопрос недавно обсуждался на заседании коллегии Управления Росреестра по Чувашии. Это ведомство наделено полномочиями по возбуждению административных дел в отношении арбитражных управляющих, которые нарушают законодательство о банкротстве.

По данным исполняющего обязанности начальника отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Алексея Рафикова, за последние полтора года управление совместно с прокуратурой провело 15 плановых и внеплановых проверок деятельности арбитражных управляющих 11 организаций-банкротов, имеющих долги по зарплате. В итоге к административной ответственности привлечено 10 «арбитражников», в том числе один управляющий был на полгода дисквалифицирован.

Спектр допущенных нарушений очень широк, отмечают в управлении Росреестра. Но наиболее часты такие нарушения, как несоблюдение очередности при расчетах с кредиторами, непроведение собраний работников должника либо их проведение с нарушением установленного порядка, несоблюдение срока уведомления работников о предстоящем увольнении.

Действующим законодательством о банкротстве предусмотрена первоочередность погашения текущей задолженности по налоговым платежам и страховым отчислениям перед заработной платой. Так, приоритет отдан погашению долгов по налогам и страховым сборам. Однако этот порядок погашения требований кредиторов может быть изменен на основании решения суда, рассматривающего дело о банкротстве.

Положительных примеров в стране много, но в нашей республике есть пока что единственный случай, который позволил по решению Арбитражного суда Чувашии изменить приоритетность погашения заработной платы перед налоговыми платежами. Речь идет о ставшем банкротом ГУП ЧР «Чувашавтотранс», которое имеет самую большую задолженность по зарплате в республике — порядка 90 млн рублей.

Специалисты управления считают еще одной существенной проблемой, препятствующей погашению задолженности по зарплате, отсутствие достаточного имущества у банкротного предприятия. Но выход из сложившейся ситуации есть, полагают они: при недостатке имущества у организации-банкрота действенной мерой может стать привлечение к субсидиарной ответственности учредителей и руководство должника. В ходе заседания принято решение более плотно и продуктивно работать во взаимодействии с другими органами, чтобы своевременно применять меры в отношении арбитражных управляющих, допускающих нарушение законодательства о банкротстве.

Фото gorobzor.ru: Если предприятие-банкрот не может погасить долги по зарплате, закон дозволяет привлечь к субсидиарной ответственности учредителей и руководство должника.